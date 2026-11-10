«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч 10 ноября

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» от «Чемпионата».

Ставка: «Салават» не проиграет в основное время за 1.60.

Нижнекамцы неожиданно развалились в обороне. В двух предыдущих встречах «Нефтехимик» пропустил сразу 13 шайб! Сначала команда получила восемь голов от «Металлурга» (1:8), а затем ещё пять от ярославского «Локомотива» (1:5). Теперь предстоит матч с «Салаватом Юлаевым», который постепенно набирает уверенность. Уфимцы разгромили «Ладу» (5:0), а затем обыграли «Автомобилист» в овертайме (3:2 ОТ).

Разумеется, хозяева постараются реабилитироваться перед собственными болельщиками, но столь серьёзные проблемы в защите невозможно игнорировать. Гости располагают достаточным атакующим потенциалом, чтобы воспользоваться ошибками соперника. Предположим, что уфимцы доведут дело как минимум до овертайма. Выбираем «Салават Юлаев» не проиграет в основное время» за 1.60.