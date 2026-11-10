«Динамо» Минск — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Беларуси

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Динамо» Минск — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.28.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2026, вторник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Минское «Динамо» под руководством Сергея Брылина переживает непростой период. «Зубры» проиграли три матча подряд и опустились на девятое место Запада с 23 очками после 24 встреч. В последней игре минчане уступили «Сочи» в овертайме 2:3, хотя сумели отыграться со счёта 0:2. Главная проблема сейчас — нестабильность в обороне: за четыре последних матча команда пропустила 14 шайб.

«Авангард» под руководством Ги Буше, напротив, поднялся на третье место Востока с 26 очками после 22 матчей. Омичи выиграли две встречи подряд, в том числе принципиальное сибирское дерби с «Сибирью» — 4:3 в овертайме. Причём на выезд команда отправилась практически в оптимальном составе.

«Динамо» продолжает терять очки и слишком много позволяет соперникам у своих ворот. Даже камбэк в Сочи не принёс победы, а перед этим были четыре пропущенные шайбы от московского «Динамо» и пять от «Спартака». «Авангард» же подходит к матчу на фоне двух побед подряд и получает дополнительное усиление в атаке в лице Пакетта.

В такой ситуации класс и глубина состава гостей могут сыграть решающую роль. Минчане пока не выглядят командой, которая способна стабильно проводить весь матч без провалов, тогда как «Авангард» постепенно собирает практически оптимальную обойму. Поэтому именно омичи здесь выглядят предпочтительнее», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».