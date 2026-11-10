15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ в Нижнекамске

«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ в Нижнекамске
Комментарии

10 ноября в Нижнекамске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Нефтехимиком» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2026, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Нефтехимика» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.72. Ничья и овертайм идут за 4.20.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от предстоящего матча. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.79, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.13. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Материалы по теме
«Нефтехимик» — «Салават Юлаев». День Вязового и Долганова
«Нефтехимик» — «Салават Юлаев». День Вязового и Долганова