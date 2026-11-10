«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ в Нижнекамске

10 ноября в Нижнекамске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Нефтехимиком» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2026, вторник. 19:30 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Нефтехимика» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.72. Ничья и овертайм идут за 4.20.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от предстоящего матча. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.79, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.13. Гол на первой минуте идёт за 11.5.