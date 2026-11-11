ЦСКА — «Торпедо»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч ЦСКА — «Торпедо» от «Чемпионата».

Ставка: ЦСКА победит за 1.70.

Нижегородцы уже дважды пытались остановить ЦСКА в нынешнем сезоне — безуспешно. В сентябре армейцы обыграли «Торпедо» со счётом 3:0 и 3:2, причём в обоих случаях справились в основное время. Теперь команда из Нижнего Новгорода получила возможность взять реванш, однако москвичи обладают серьёзным преимуществом в организации игры. Особенно заметна разница в обороне: ЦСКА умеет ограничивать пространство и не позволяет соперникам беспрепятственно создавать моменты.

Впрочем, «Торпедо» способно навязать борьбу благодаря скорости и агрессивному нападению, что продемонстрировало в недавних матчах со «Спартаком» и московским «Динамо». Дополнительная интрига связана с календарём: 9 ноября обе команды провели непростые встречи, после которых времени на восстановление было немного. Тем не менее преимущество своего льда и результаты в очных матчах позволяют поддержать фаворита. Выбираем победу ЦСКА в основное время за 1.70.