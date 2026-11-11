СКА — «Динамо» Москва: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва от «Чемпионата».

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.75.

Главная хоккейная афиша среды. Соперники уже дважды встречались в нынешнем сезоне и устроили настоящее голевое шоу. Сначала СКА победил со счётом 5:3, а затем москвичи взяли реванш в овертайме — 4:3 ОТ. Итого – 15 шайб за два матча! Причём принципиальность противостояния регулярно заставляет команды рисковать, а индивидуального мастерства у нападающих достаточно, чтобы воспользоваться ошибками обороны.

Петербуржцы получили возможность провести несколько домашних встреч подряд после дальневосточного выезда, тогда как «Динамо» подходит к игре с более продолжительным отдыхом. Последний матч бело-голубые провели 7 ноября с «Торпедо», а СКА ещё предстояло встретиться со «Спартаком» 9 ноября. Разумеется, результаты этих игр могут повлиять на эмоциональное состояние соперников, однако атакующий потенциал обеих команд сомнений не вызывает. Вместо выбора победителя рассчитываем на продолжение результативной серии. Выбираем тотал больше 5 шайб за 1.75.