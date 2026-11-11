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Узбекистан — Россия: коэффициенты на матч 12 ноября

Узбекистан — Россия: коэффициенты на матч 12 ноября
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12 ноября сборная России встретится с Узбекистаном на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало товарищеского матча — в 18:00 мск.

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Фаворитами считают гостей. Победа России оценивается коэффициентом 1.90, ничья — в 3.40, успех Узбекистана — в 4.10. На победу россиян с форой (0) дают коэффициент 1.40, на 1Х — 1.85. Преимущество команды Валерия Карпина заметно, но гарантированной победы линия не обещает.

Тотал больше 2.5 гола идёт за 2.25, тотал меньше 2.5 гола — за 1.60. На обмен голами предлагают 2.05, на вариант «обе забьют — нет» — 1.75. Индивидуальный тотал России больше 1.5 мяча доступен за 2.18. От встречи ждут умеренной результативности.

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