Узбекистан — Россия: коэффициенты на матч 12 ноября

12 ноября сборная России встретится с Узбекистаном на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало товарищеского матча — в 18:00 мск.

Фаворитами считают гостей. Победа России оценивается коэффициентом 1.90, ничья — в 3.40, успех Узбекистана — в 4.10. На победу россиян с форой (0) дают коэффициент 1.40, на 1Х — 1.85. Преимущество команды Валерия Карпина заметно, но гарантированной победы линия не обещает.

Тотал больше 2.5 гола идёт за 2.25, тотал меньше 2.5 гола — за 1.60. На обмен голами предлагают 2.05, на вариант «обе забьют — нет» — 1.75. Индивидуальный тотал России больше 1.5 мяча доступен за 2.18. От встречи ждут умеренной результативности.