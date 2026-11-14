Япония — Бразилия: прогноз Семёна Зигаева на товарищеский матч

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Япония — Бразилия.

Ставка: ТБ 3 за 2.06.

«Сборная Японии неплохо проявила себя на групповом этапе чемпионата мира, но в первом же раунде плей-офф вылетела от Бразилии и участие в турнире завершила. Дальше азиатская команда провела пару товарищеских матчей, в которых без особых проблем переиграла южноамериканские команды (сначала Уругвай, а затем Венесуэлу) и устроила мини-турнир на четыре команды. В полуфинале японцы в серии пенальти оказались сильнее эквадорцев и вышли в финал. Там им досталась сборная Новой Зеландии. В первом тайме команды голами обменялись, а после перерыва Япония забила ещё и забрала победу в домашнем турнире.

Сборная Бразилии, выбив в 1/16 финала японцев, задержалась на чемпионате мира только до 1/8 финала. Уже в следующем раунде южноамериканцы проиграли норвежцам и также покинули ЧМ. В прошлую паузу на игры сборных бразильцы прилично попутешествовали по миру. Сначала команда Анчелотти отправилась в Австралию и там провела два матча. В первом из них хозяевам удалось сыграть вничью, а во второй встрече южноамериканцы одержали победу. Затем Бразилия отправилась в Индию и без проблем забила в каждом из таймов по два мяча в ворота хозяев и одержала разгромную победу.

Помимо матча, который прошёл на чемпионате мира, Япония и Бразилия играли между собой прошлой осенью. Тогда южноамериканцы забили дважды к перерыву, но во втором тайме азиатская команда перевернула игру и одержала волевую победу. Да и на чемпионате мира японцы неплохо смотрелись против своего именитого соперника. И неудача этим летом явно не забыта хозяевами, поэтому они вновь на своём поле постараются соперника обыграть и поквитаться за летнюю неудачу. Так что ожидаю, что в этом матче будет забито минимум три гола, а может, даже и больше», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».