«Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Нефтехимик» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.01.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 ноября 2026, суббота. 14:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вот это характер показал «Авангард» в Магнитогорске! После разгромного поражения от минского «Динамо» (0:4) омичи приехали к лидеру Востока и уступали 1:3, но сумели отыграться и победить в овертайме — 4:3. Решающий гол забил Михаил Гуляев. И теперь команда Ги Буше отправляется в Нижнекамск, где её ждёт один из главных сюрпризов нынешнего чемпионата.

«Нефтехимик» идёт вторым на Востоке, хотя последние результаты команды Игоря Гришина вызывают вопросы. Сначала нижнекамцы получили восемь шайб от «Металлурга» (1:8), затем пять от «Локомотива» (1:5). И только в последней встрече сумели прервать неудачную серию, обыграв «Салават Юлаев» по буллитам — 4:3.

Думаю, омичи постараются развить успех после победы в Магнитогорске. У «Авангарда» по-прежнему хватает проблем, но возвращение лидеров и характер, проявленный против «Металлурга», добавляют оптимизма. Кстати, в октябре соперники уже дважды встречались. Сначала «Авангард» победил в Нижнекамске 1:0, а затем дома уступил 2:3, хотя дважды вёл в счёте.

При этом меня настораживает состояние обороны «Нефтехимика». Пропустить 13 шайб за две встречи — серьёзный сигнал, даже с учётом уровня соперников. Да, нижнекамцы играют дома, а для «Авангарда» это уже третий матч выездной серии. Но всё-таки поверю в гостей. Тем более что есть возможность взять реванш за октябрьское поражение», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».