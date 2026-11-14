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Грузия — Венгрия: ставки и коэффициенты на матч Лиги наций 14 ноября

Грузия — Венгрия: ставки и коэффициенты на матч Лиги наций 14 ноября
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14 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Грузия — Венгрия. Игра пройдёт в Тбилиси на стадионе «Борис Пайчадзе». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 5-й тур
14 ноября 2026, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Грузии предлагается с коэффициентом 3.25. Победа Венгрии оценивается коэффициентом 2.35. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.27. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

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