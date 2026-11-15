Испания — Англия: прогноз Сергея Игнашевича на матч Лиги наций

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч Испания — Англия.

Ставка: Англия не проиграет за 2.18.

«Встреча первой и четвёртой команд в рейтинге ФИФА вызывает повышенное внимание. Футболисты это прекрасно понимают, и мотивация проявить себя в таком матче будет высочайшей.

Испанцы выглядят фаворитом. Де ла Фуэнте проводит ротацию, и при этом команда не теряет очков. Этот факт добавляет хорошего настроения при подготовке. К матчу поправятся ранее травмированные Оярсабаль и Ямаль, что точно усилит атакующий потенциал хозяев.

У англичан проблемы в обороне, и Тухелю нужно будет хорошенько подумать, какая пара центральных защитников сможет остановить звёздную атаку испанцев. На стороне Англии характер, бойцовские качества, обладатель «Золотого мяча» Кейн и каталонец Гордон. В матче с принципиальным соперником англичане могут мобилизоваться и дать настоящий бой чемпионам мира», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».