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Испания — Англия: прогноз Сергея Игнашевича на матч Лиги наций

Испания — Англия: прогноз Сергея Игнашевича на матч Лиги наций
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Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч Испания — Англия.

Ставка: Англия не проиграет за 2.18.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 6-й тур
15 ноября 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Встреча первой и четвёртой команд в рейтинге ФИФА вызывает повышенное внимание. Футболисты это прекрасно понимают, и мотивация проявить себя в таком матче будет высочайшей.

Испанцы выглядят фаворитом. Де ла Фуэнте проводит ротацию, и при этом команда не теряет очков. Этот факт добавляет хорошего настроения при подготовке. К матчу поправятся ранее травмированные Оярсабаль и Ямаль, что точно усилит атакующий потенциал хозяев.

У англичан проблемы в обороне, и Тухелю нужно будет хорошенько подумать, какая пара центральных защитников сможет остановить звёздную атаку испанцев. На стороне Англии характер, бойцовские качества, обладатель «Золотого мяча» Кейн и каталонец Гордон. В матче с принципиальным соперником англичане могут мобилизоваться и дать настоящий бой чемпионам мира», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

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