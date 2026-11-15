Испания — Англия: прогноз Александра Неценко на матч Лиги наций 15 ноября

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Испания — Англия.

Ставка: Испания не проиграет и обе забьют за 2.00.

«Если брать турнирное положение, Англии необходима победа. Она позволит обогнать испанцев на финише групповой стадии Лиги наций и выиграть квартет, чтобы получить более лёгкого соперника в 1/4 финала.

Если Англия не сумеет обыграть Испанию, а испанцев устроит ничья, то Англия останется второй, потому что хорваты её уже не достанут. Они достаточно далеко, как и команда Чехии. Расклад очень понятен, и матч по вывеске, конечно, интригующий. Особенно с учётом того, что на «Уэмбли» Англия, напомню, даже вела 2:1, но в итоге уступила 2:3. Сейчас расклад всё-таки не в пользу англичан.

Opta даёт очень необычный расклад и считает явным фаворитом сборную Испании. В целом с этим можно согласиться. Испания действительно является фаворитом, с этим трудно спорить. Команда играет в Мадриде. Если брать последние 14 официальных матчей сборной Испании при де ла Фуэнте, в 13 из них команда одержала победу, и была всего лишь одна ничья.

Если брать личные встречи, то в последних шести противостояниях у сборной Испании четыре победы, у сборной Англии одна, и одна игра завершилась вничью. При этом у Испании продолжается сумасшедшая серия без поражений, если не учитывать серию пенальти. Испания не проигрывает уже 44 матча подряд. Если брать основное и дополнительное время, то у сборной Испании 37 побед и семь ничьих. Как это повторить, трудно сказать. Испания по-прежнему бьёт рекорды.

Но можно поискать гол англичан, потому что сборная Испании в Лиге наций за пять туров допустила 12 явно голевых моментов у своих ворот, а соперники сборной Испании набили больше 6 xG. Соответственно, Англия вполне вправе искать гол в этом противостоянии. Мы вспоминаем матч, который был сыгран на Уэмбли: он закончился со счётом 3:2. То есть, в принципе, команды могут поразить ворота друг друга.

Даже несмотря на то что Испанию устраивает ничья, мне не кажется, что она обязательно будет к ней стремиться. Мне кажется, команда будет претендовать на победу. У Испании есть и две хорошие кадровые новости, потому что два футболиста основного состава, которые не были доступны на матч с чехами, теперь отправляются в расположение де ла Фуэнте и должны сыграть с англичанами. Это Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль. Здесь важно вспомнить, что это важнейшие игроки для сборной Испании.

С чехами получилось так, что было удаление за 20 минут до конца, плюс чехи не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. Но чехи откровенно слабы в этом квартете. Команда терпит сплошные поражения, поэтому, наверное, это не показатель. Отсутствие Родри, Эрика Гарсии и Ольмо, я не думаю, что как-то скажется на Испании.

Англия у хорватов выиграла со счётом 2:1 и, в принципе, как я уже сказал, сохранила свои шансы на первое место в группе. Если говорить об англичанах, то Томас Тухель, конечно, постарается замахнуться на победу. Англия, в принципе, ещё раз повторяюсь, ничего не теряет. Поэтому, конечно, будет рисковать в какие-то моменты.

У Англии есть одна проблема. При Тухеле она заключается в том, что, когда Англия получает преимущество, она начинает играть как будто бы на сохранение счёта, вместо того чтобы развивать этот перевес. Матч на «Уэмбли» тому показатель. На чемпионате мира была игра с Аргентиной. На чемпионате мира была игра за третье место, где с французами тоже вели в четыре мяча, а потом всё складывалось иначе.

Поэтому, конечно, в этом матче, мне кажется, всё идет к тому, что Испания как минимум не проиграет. Но всё-таки, мне кажется, что эти команды должны забить как минимум по одному мячу в ворота друг друга. Для меня идеально в этот сценарий укладывается одна ставка, которую я в этой ситуации рекомендую: обе команды забьют, Испания не проиграет», — приводит слова Неценко «РБ Спорт».