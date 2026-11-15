Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Испания — Англия.

Ставка: ничья или победа Испании в один мяч за 1.93.

«Такое ощущение, что снова наступило время чемпионата мира. Многие тогда ждали Англию в финале, но она остановилась в шаге от него и в итоге взяла бронзу. А Испания, наоборот, дошла до конца и стала чемпионом мира. Поэтому сейчас встречаются две сборные, которые действительно являются одними из сильнейших.

Испанцы после чемпионата мира вообще не сбавляют. Они продолжают выигрывать, уже набрали максимум очков в Лиге наций и снова выглядят очень уверенно. Такое ощущение, что команда просто идёт дальше и продолжает штамповать победы. Поэтому для меня Испания и здесь остаётся фаворитом, тем более играя дома.

Но Англия тоже очень сильная. Состав у неё прекрасный, есть футболисты высочайшего уровня, а теперь ещё и действующий обладатель «Золотого мяча» Гарри Кейн. В первой игре с Испанией англичане тоже показали, что способны создавать ей проблемы, хотя тогда дома уступили 2:3.

Поэтому лёгкой победы Испании я точно не жду. Матч должен получиться очень интересным, с моментами у обеих команд. Англия способна забить и зацепиться за результат, но Испания сейчас всё-таки выглядит чуть сильнее. Думаю, либо будет ничья 2:2, либо победа Испании в один мяч, где-то 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».