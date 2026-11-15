Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Испания — Англия.

Ставка: Англия не проиграет за 2.22.

«Испания — Англия: вывеска кричащая, но я бы не ждал чего-то серьёзного от этой игры. И те и другие турнирных задач не решают, и те и другие независимо от исхода матча проходят дальше, поэтому эту игру можно рассматривать как товарищескую. Не будут особенно переживать за результат, перенапрягаться. Скорее всего, мы увидим просто вполне качественный и интересный футбол, в первую очередь по части атакующих действий.

Последние два раза, когда эти две команды встречались, Испания побеждала оба раза: и в финале Евро, и недавно в Лиге наций. Но в этой игре не будет ни Ямаля, ни Родри, и это, в принципе, может повлиять на качество и атакующих, и оборонительных действий команды. У англичан в то же время в целом с кадрами всё в порядке, все сильнейшие в строю, за исключением Саки, но не думаю, что это прямо сейчас такая уж незаменимая фигура у англичан. И, к слову сказать, если сравнивать даже сейчас составы, которые выйдут на поле, состав англичан на 200 миллионов дороже. Понятно, деньги в футбол не играют, Испания всё равно остаётся более играющей командой, но тем не менее сам факт достаточно любопытный и интересный.

Испанцы практически в каждом матче пропускают, вот только в последней игре с чехами им удалось сохранить ворота в неприкосновенности, а англичане в то же время во всех матчах забивают, причём не меньше двух мячей, в том числе и в ворота Испании в последнем матче. В общем, исходя из всего вышесказанного, я бы обратил внимание на результативность англичан в этой игре. Повторюсь, Испания не будет слишком уж сильно цепляться за результат, во что бы то ни стало, скорее всего, у англичан шансы будут: с атакующими действиями у них в целом всё в порядке, и с игроками атакующего плана тоже, и с их формой в том числе.

Мне понравились, во-первых, два коэффициента на тотал англичан: больше одного за 1.91 и больше полутора за 2.86. Ну и я бы поставил, опять же, воспользовавшись довольно привлекательным коэффициентом 2.22, что Англия в этом матче, который будет проходить в Мадриде на стадионе «Атлетико», не проиграет. Три варианта, все в английскую сторону. Думаю, здесь вообще получится достаточно лёгкая игра