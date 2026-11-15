Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Испания — Англия.

Ставка: победа Испании за 1.73.

«Наверное, сегодня это две самые сильные сборные. Англичане только что обыграли Хорватию, команда сейчас на ходу, очень хорошая и мобильная. Кейн постоянно забивает, есть Беллингем, подбор футболистов сумасшедший. Но Испания — это Испания. Они выиграли все пять матчей в этой Лиге наций, и я пока не понимаю, за счёт чего эту сборную можно остановить.

Понятно, что Испания снова будет много владеть мячом. Наверное, по этому компоненту сегодня с ней вообще мало кто может сравниться. Испанцы не спешат, спокойно контролируют мяч и готовят атаку, а потом в какой-то момент просто переключают скорость. Мы уже видели это в первом матче с Англией: вроде игра равная, но испанцы чуть прибавляют — и сразу появляются моменты и голы.

Англия понимает, что в открытый футбол с Испанией играть очень тяжело. Англичане будут действовать компактно, стараться не давать пространства, терпеть и искать свои возможности. Если дать испанцам зоны, они просто разорвут тебя. При этом Англия сейчас действительно очень сильная, наверное, это одна из немногих сборных, которая способна дать Испании настоящий бой.

Но я всё-таки поставлю на Испанию. Тем более испанцы играют дома, будет поддержка трибун. Думаю, матч получится результативным, 0:0 здесь точно не жду. Англичане свои моменты найдут, но Испания умеет такие игры забирать и при необходимости добавлять по ходу встречи. Поэтому счёт пусть будет 2:1 или 3:2 в пользу Испании», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».