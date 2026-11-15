Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бельгия — Италия.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.85.

«Сборная Бельгии в нынешнем розыгрыше Лиги наций нестабильна, она чередует удачные матчи с провальными. Стартовали бельгийцы здорово, обыграв на выезде итальянцев, а затем последовало минимальное домашнее поражение от французов. Следом Бельгия уверенно разобралась на своём поле с Турцией, но это главный аутсайдер группы. Спустя несколько дней бельгийцы отправились в пригород Парижа и на сей раз вчистую проиграли французам. Уже в ноябре команда ван Боммела ездила в Турцию и пропустила первой, но ещё до перерыва смогла отыграться, выйти вперёд и забрать три очка.

Сборная Италии, как я писал выше, стартовала в турнире с домашнего поражения от команды Бельгии, но затем команда Роберто Манчини преобразилась. «Скуадра адзурра» разгромила Турцию в гостях, забив трижды уже в первые полчаса, а следом смогла отобрать очки у Франции на выезде. Дальше итальянцы на своём поле принимали турок второй раз, и вновь без проблем нанесли им поражение. Несколько дней назад Италия и вовсе сотворила если не сенсацию, то точно неожиданность, уверенно переиграв Францию 3:1.

Благодаря победе над «трёхцветными», команда Роберто Манчини вышла в лидеры группы, и для гарантированного выхода в плей-офф достаточно одержать победу в ближайшем матче. Такой результат для бельгийцев будет означать досрочное окончание турнира. Более того, придётся вновь играть в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе. В случае победы Бельгии она гарантированно выйдет в плей-офф, а итальянцам тогда придётся надеяться на поражение французов. Так что ожидаю, что в этом матче смогут отличиться обе команды, причём на этом они не остановятся», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».