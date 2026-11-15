Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Франция — Турция.

Ставка: победа Франции и ТБ 3.5 за 2.10.

«Сборная Франции перед началом Лиги наций сменила главного тренера, после 14 лет работы Дидье Дешам команду покинул, а его место занял Зинедин Зидан. И стартовали французы неплохо, сначала были две победы с минимальным счётом, обе гостевые: сначала в Турции, затем в Бельгии. Домашний дебют не сложился, в первом матче Франция сыграла вничью с Италией, но через несколько дней всё же исправилась, разгромив Турцию 4:1. Уже в ноябре французы играли в Милане с итальянцами и вновь не смогли переиграть команду Манчини. Более того, коллектив Зидана проиграл и упустил лидерство.

Сборная Турции провалилась на чемпионате мира, но Винченцо Монтелла свою должность главного тренера сохранил. Правда, уже в сентябре турки стартовали в Лиге наций, но иначе как катастрофой четыре матча в предыдущую паузу назвать нельзя. Четыре поражения подряд с общей разницей 2:11 говорят сами за себя, и Винченцо Монтела отправился в отставку, а его место занял Серген Ялчин, до этого работавший в «Бешикташе». Несколько дней назад состоялся его дебют, соперником была команда Бельгии, а турки счёт открыли. Но гости ещё до перерыва дважды забили и нанесли пятое поражение подряд сборной Турции.

Для команды Ялчина заключительный матч на групповом этапе турнирного значения не имеет, турки досрочно вылетели в низший дивизион. Сборной Франции достаточно сыграть вничью, чтобы не обращать внимание на исход параллельной игры в квартете и выйти в плей-офф. Играя дома с аутсайдером, да ещё и после поражения в Италии, французы не имеют права допустить осечку. Поэтому ожидаю, что хозяева смогут победить, и при этом будет забито минимум четыре гола на обе команды», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».