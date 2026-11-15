Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Беларусь — Албания.

Ставка: обе забьют — нет за 1.70.

«По сути, это матч за первое место в группе и прямой выход в дивизион B. Понятно, что фавориты здесь — албанцы. Это видно и по турнирной таблице: у сборной Албании на два очка больше, поэтому её в большей степени устроит ничья. Да и индивидуальный класс футболистов здесь в пользу Албании. Поэтому фаворитский статус вполне логичен, даже несмотря на то, что команда играет на выезде. При этом Беларусь фактически тоже не играет дома: сборная по-прежнему не проводит матчи на территории своей страны, а эта встреча состоится в Будапеште.

Но вне зависимости от места проведения главная сила сборной Беларуси Виктора Гончаренко, конечно же, в обороне. Обратите внимание: белорусы пропустили только в одном из пяти матчей этого розыгрыша Лиги наций — в первой встрече с Албанией, когда уступили 0:2. Причём даже тогда албанцы нанесли 20 ударов, из которых только три пришлись в створ. Во всех остальных играх Беларусь не пропускала, в том числе в двух матчах против Финляндии — 0:0 и 1:0. И в каждой из этих встреч финны нанесли всего по два удара в створ.

Думаю, что и с Албанией Беларусь постарается сыграть максимально строго. Если в момент ставки будет доступна линия на удары в створ, я бы смотрел в сторону «низа». Предполагаю, отметка будет в районе 7.5, не думаю, что команды нанесут больше шести-семи точных ударов. Но пока в основной линии есть только стандартные рынки. Понятно, что игра выглядит «низовой», однако на тотал меньше 2.5 дают низкий коэффициент, а вариант «обе забьют — нет» идёт чуть выше. Именно эту ставку я и предлагаю», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».