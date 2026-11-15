Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч СКА — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» за 3.15.

«СКА под руководством Андрея Разина переживает непростой период перестройки. Петербуржцы проиграли два последних матча: сначала московскому «Динамо» в овертайме, а затем минскому «Динамо» — 1:4. Причём перед этим команда разгромила «Спартак» со счётом 7:1. После последней неудачи СКА опустился на девятое место Западной конференции с 26 очками после 25 игр. Особенно тревожно выглядят домашние результаты: в пяти последних матчах на своём льду армейцы победили лишь однажды.

«Трактор» под руководством Скотта Гордона идёт восьмым на Востоке с 27 очками после 26 матчей. При этом текущая форма челябинцев выглядит значительно увереннее: в пяти последних встречах они одержали три победы, а оба поражения потерпели только в сериях буллитов. В Череповце «Трактор» вёл у «Северстали» 3:0, но упустил преимущество и уступил 3:4.

При этом последние очные встречи не дают СКА явного преимущества: в шести предыдущих матчах у команд по три победы. В сентябре петербуржцы выиграли в Челябинске со счётом 4:3, но встреча получилась очень упорной. Учитывая нынешнее состояние СКА, его слабые результаты дома и более стабильную форму «Трактора», предполагаю, что челябинцы смогут навязать сопернику борьбу, не будут чувствовать себя в Санкт-Петербурге исключительно гостевой командой и смогут даже победить», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».