Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Торпедо» — «Динамо» Мн.

Ставка: победа «Торпедо» за 2.12.

«Интересная пара! В нынешнем сезоне «Торпедо» и минское «Динамо» встречались уже три раза, и все матчи завершались за пределами основного времени. Дважды нижегородцы побеждали по буллитам, а 24 октября минчане взяли реванш в овертайме (2:1).

У команды Алексея Исакова сейчас непростой отрезок. После победы над московским «Динамо» (4:3) нижегородцы уступили «Ак Барсу» (2:5) и ЦСКА (1:5). Причём в Москве «Торпедо» выглядело не лучшим образом. Но я уже не раз отмечал, что эта команда умеет реагировать на неудачи. А 13 ноября «Торпедо» победило дома «Ладу».

А вот минское «Динамо» постепенно приходит в себя. После трёх поражений подряд белорусы разгромили «Авангард» (4:0), а затем уверенно обыграли СКА в Петербурге (4:1). Причём если с омичами до 47-й минуты счёт оставался 0:0, то против команды Андрея Разина минчане выглядели гораздо убедительнее, а Зак Фукале постепенно приходит в себя, за эти два матча он отразил 63 броска из 64.

Конечно, две победы над «Авангардом» и СКА добавили минчанам уверенности. Но «Торпедо» на домашнем льду — совсем другая история. Команда Исакова умеет играть быстро, создавать моменты и навязывать сопернику свой хоккей. Мне кажется, что после последних неудач нижегородцы должны прибавить. Да и три предыдущие встречи с минчанами показали, что соперники примерно равны по возможностям. Поэтому рискну и поставлю на первую победу «Торпедо» над «Динамо» в основное время в нынешнем сезоне», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».