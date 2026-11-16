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Германия — Нидерланды: прогноз на матч в Берлине

Германия — Нидерланды: прогноз на матч в Берлине
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Прогноз на матч Германия — Нидерланды от «Чемпионата».

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.60.

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Противостояние Германии и Нидерландов редко обходится без напряжённой борьбы. В сентябре соперники встретились в Амстердаме и разошлись миром — 1:1. Годами ранее они тоже регулярно доставляли друг другу неприятности. Примечательно, что в четырёх первых матчах нынешней Лиги наций Германия ни разу не пробила тотал больше 2.5 гола.

Нидерланды действовали результативнее, однако в очных встречах с таким соперником открытый футбол далеко не всегда оказывается оптимальным решением. Цена ошибки в заключительном туре особенно высока, поэтому осторожный сценарий выглядит вполне вероятным.

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