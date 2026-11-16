Швейцария — Шотландия: прогноз на матч 16 ноября

Прогноз на матч Швейцария — Шотландия от «Чемпионата».

Ставка: индивидуальный тотал Швейцарии больше 1.5 гола за 1.68.

Швейцарцы уже продемонстрировали своё превосходство над Шотландией в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Сентябрьская встреча в Глазго завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0. Для команды Мурата Якина подобная результативность не стала исключением: в четырёх первых турах она забила 11 мячей, причём отличилась в каждой встрече минимум дважды.

Швейцария умеет эффективно использовать пространство, сочетая быстрые атаки с позиционным давлением. Шотландцы, напротив, испытывали трудности при игре против организованных соперников, способных регулярно нагружать оборону. Теперь встреча пройдёт в Санкт-Галлене, где поддержка трибун станет дополнительным преимуществом хозяев. Даже без ставки на исход здесь можно рассчитывать на несколько результативных атак фаворита.