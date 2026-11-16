Греция — Сербия: прогноз на матч Лиги наций

Прогноз на матч Греция — Сербия от «Чемпионата».

Ставка: ИТМ 2 гола сборной Греции за 1.83.

Разумеется, вопросов по самой громкой вывеске понедельника в Лиге наций УЕФА нет. В параллельном матче сойдутся сборные Германии и Нидерландов. Игра не товарищеская, турнирной мотивации не лишена. В то же время более значимое событие рискует состояться в Волосе. В конце концов, очные встречи сильных команд в Лиге наций мы видим постоянно, для того турнир и придумали. Здесь же на кону счастье одной отдельно взятой страны, которая рвётся за стол к большим сборным. Речь про Грецию. Это однозначно главное открытие Лиги наций. Даже после 0:7 от Нидерландов имеет все шансы на плей-офф.

С одной стороны, сербы ещё в октябре всё проиграли и ни на что не претендуют. С другой — греки будут играть дома под большим давлением. Как бы не перегорели. 0:7 в Нидерландах пару дней назад с пятью голами в первом тайме дали понять, что работы ещё много. Благо, что соперник как раз любит выдавать сюрпризы ровно в тот момент, когда шансы потеряны. Пожалуй, поставим на гостей. ИТМ 2 гола сборной Греции за 1.83 выглядит хорошо.