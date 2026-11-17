Прогноз на матч Россия — Венесуэла от «Чемпионата».

Ставка: Россия победит за 1.78.

Сборная России завершает международный сезон домашней встречей с представителем Южной Америки. Венесуэла — соперник непростой, несмотря на отсутствие громких достижений на уровне чемпионатов мира. На Кубке Америки 2024 года команда выиграла все три встречи на групповом этапе, а в четвертьфинале уступила Канаде лишь в серии пенальти. Венесуэльцы умеют терпеливо обороняться и не позволяют соперникам свободно распоряжаться мячом.

Однако сборная Валерия Карпина обладает достаточным атакующим потенциалом, чтобы преодолевать подобное сопротивление. Дополнительным преимуществом станет домашнее поле. Встреча пройдёт в Краснодаре, где российскую команду ожидает поддержка трибун. Кроме того, матч посвящён 100-летию Никиты Симоняна, поэтому эмоциональная составляющая будет особенной. Хозяева выглядят фаворитами, хотя рассчитывать на разгром необязательно.