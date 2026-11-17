Прогноз на матч Дания — Норвегия от «Чемпионата».

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.77.

Дания и Норвегия уже подарили болельщикам один из наиболее ярких матчей нынешнего розыгрыша Лиги наций. В сентябре норвежцы одержали победу со счётом 3:2, продемонстрировав собственную силу в атаке и одновременно уязвимость в обороне. Теперь соперников ждёт ответная встреча в Копенгагене. Главной угрозой для датчан остаётся Эрлинг Холанд, способный превратить практически любой момент в гол.

Однако и хозяева располагают достаточно качественными исполнителями, чтобы заставить соперника обороняться. Встречи этих сборных отличаются высокой интенсивностью, а борьба за инициативу может создать пространство для быстрых атак. В таких условиях осторожная ставка на исход выглядит менее привлекательной, чем вариант с голами.