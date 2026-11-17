Прогноз на матч Уэльс — Португалия от «Чемпионата».

Ставка: обе забьют — нет за 2.00.

В первом круге сборная Португалии обошлась одним голом (Роналду тоже забил, но мяч отменили). Территорией владели, остроты не хватало. Ближе к концу и вовсе сбавили темп. Валлийцы тогда не смогли ничего придумать, хотя короткое подобие навала было. На своём поле они никого просто так не отпустят, но разница в классе слишком велика, чтобы рассчитывать на что-то первым номером.

А спешить Португалии некуда. В плей-офф давно вышли, после недавнего поражения наверняка будут осторожнее. Ждём от фаворита солидной игры в среднем темпе, при которой надёжность окажется важнее всего остального. Скорее всего, дело закончится чем-то в духе 0:1 или 0:2. Возьмём «обе забьют — нет» за 2.00, чтобы подстраховаться на случай нулевой ничьей.