Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Россия — Венесуэла.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Сборная России сыграет в Краснодаре очередной контрольный товарищеский матч со сборной Венесуэлы. Представители Южной Америки — не топовая европейская сборная, но с ними тоже надо считаться. Всё-таки были хорошие венесуэльские игроки, в частности в Российской Премьер-Лиге. Помните, Саломон Рондон круто играл за «Рубин» и «Зенит». Но сейчас, если посмотреть на состав сборной Венесуэлы, там нет таких суперзвёзд. Игроков, которые были бы на виду и стоили бы очень больших денег, наверное, тоже нет. В основном это ремесленники, крепкие середняки. Повторюсь, недооценивать эту команду не стоит.

Хотя Венесуэла в последних трёх матчах на уровне сборных не забивает. Несколько дней назад она сыграла товарищеский матч в Бильбао с командой Страны Басков и уступила 0:1. Пропустили только во втором тайме. До этого два матча подряд у Венесуэлы тоже были без забитых мячей: 0:0 с Иорданией и 0:0, что очень важно, с одной из топовых азиатских сборных — Южной Кореей, которая очень неплохо смотрелась на чемпионате мира этим летом. Не пропустить от Иордании, не пропустить от Южной Кореи — это неплохо. Не забить этим командам — это, наверное, данность. Не забить сборной Басков — наверное, всё-таки ожидали, что забьют. Тем более баски собираются там раз в год, и команды не совсем сыгранные, хотя состоят из базовых блоков, так скажем.

Сборная России хороший, качественный матч провела со сборной Узбекистана. По результату, конечно, глупейшие голы мы пропустили и в свои ворота, и затем во втором эпизоде, когда Мелёхин зачем-то убрал ногу в начале второго тайма. Но замены Карпина сработали, и в итоге были дубль Комличенко, гол Алексея Миранчука и победа 3:2. Мы слишком легко даём создавать моменты и слишком легко пропускаем. Согласитесь, сборная России не всегда надёжно действует в обороне. Всё-таки главный акцент — порадовать зрителей и болельщиков, собрать рейтинги телевизионных трансляций. Поэтому больше упор, конечно, на атаку, на прессинг, на перестроение. А вот в обороне мы многое сопернику позволяем.

Думаю, что где-то будет определённая недонастроенность на Венесуэлу, и, соответственно, мы, скорее всего, «на ноль» не сыграем. Да и что Венесуэла четыре матча подряд сыграет «на ноль», не забьёт? Большие сомнения. В общем, я веду к тому, что матч между Россией и Венесуэлой будет результативный. Поэтому основной прогноз — обе забьют за 1.9. А