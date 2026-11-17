Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Россия — Венесуэла.

Ставка: тотал Венесуэлы больше 2 ЖК за 2.64.

«Сборная России встретится со сборной Венесуэлы. Это заключительный матч в этом году. В Краснодаре будет 10-11℃, ожидается футбольная погода, полный стадион.

Хочется отметить последний матч нашей сборной с Узбекистаном. В первом тайме сыграли совсем неудачно, было много ошибок в обороне. Понятно, что нет качественных центральных защитников, поэтому Сильянову пришлось играть в этой зоне. Мелёхин достаточно много ошибался в первом тайме, и сборная Узбекистана этим пользовалась. Впереди тоже не хватало креатива. Батраков играл активно, Тюкавин старался цепляться, но до опасных моментов в первом тайме дело практически не доходило. Было видно, что Валерий Георгиевич нервничает и недоволен качеством игры сборной России.

Но всегда есть план «Б», в который входят замены. Они сыграли очень здорово: Миранчук отлично провёл матч, Комличенко забил два мяча, а Миранчук — победный. Это говорит о том, что у нас есть ребята в обойме, которые в случае, если что-то пойдёт не так, готовы выйти и за счёт желания, за счёт самоотдачи перевернуть игру. Это, безусловно, плюс для нашей сборной. Надо отдать должное сборной Узбекистана: очень хорошая, интересная, смелая команда, которая ничего не боится. Победы над таким соперником, тем более волевые, ценятся вдвойне.

Прогноз — индивидуальный тотал больше 2 жёлтых карточек сборной Венесуэлы за коэффициент 2.64. Не знаю, почему такой большой коэффициент, но тем не менее все мы прекрасно знаем: южноамериканские команды не любят проигрывать, не любят бороться и уступать. Когда начнётся возня с мячом, они обязательно начнут играть грубо. Это, наверное, связано с менталитетом и характером этих ребят.

Опять же, никто не исключает ситуацию, что они будут показывать свои сильные качества и кому-то может поступить предложение из российских клубов. Это тоже для них определённая возможность. Поэтому не сомневаюсь, что Венесуэла будет играть вторым номером. Уверен, нет таких исполнителей, которые умеют здорово держать мяч и контролировать его. Эта сборная не относится к командам, которые играют с позиции силы. Она не попала на итоговый чемпионат мира из большой южноамериканской заявки. Поэтому жду нервный матч: наши будут больше держать мяч, больше атаковать после неудачных минут в игре с Узбекистаном. Валерий Георгиевич настроит команду на победу с первых минут, чтобы она сразу начала активно. Конечно, сборной Венесуэлы будет нелегко», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».