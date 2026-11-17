Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Сингапур — Бразилия.

Ставка: победа Бразилии и ТБ 5.5 за 2.25.

«Сборная Сингапура по футболу звёзд с неба не хватает, она всего дважды квалифицировалась на Кубок Азии. В своё время местная пивоваренная компания даже придумала турнир, который сингапурцы четырежды смогли выиграть, но значимость примерно как у Copa Del Sol. Для понимания уровня этой сборной, в начале октября Сингапур проиграл 0:6 команде Малайзии. Несколько дней назад азиатская сборная принимала Парагвай и даже обменялась голами с южноамериканцами к исходу получаса. Но дальше на поле солировали только гости и довели дело до разгрома.

Сборная Бразилии продолжает путешествие по миру, на стыке сентября и октября команда Карло Анчелотти провела два матча в Австралии. Сначала встреча завершилась вничью, а спустя несколько дней бразильцы одержали победу 4:2. Затем они поехали в Индию и без проблем разгромили хозяев поля в Калькутте. Уже на прошлой неделе Бразилия отправилась в Сингапур, но встречалась с командой Японии. Азиаты помнили про поражение от южноамериканцев в плей-офф на чемпионате мира. Уже к 19-й минуте они вели 2:0, но затем дубль Винисиуса позволил бразильцам счёт сравнять. Но японцы в компенсированное время забили и забрали победу.

Всерьёз рассуждать о хоть каких-то шансах сборной Сингапура — бессмысленно. Команда, разгромно проигравшая Малайзии, не может победить Бразилию. Тут интересно другое, насколько серьёзно будут настроены южноамериканцы. Если команда Карло Анчелотти будет предельно мотивирована, то может забить очень много», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».