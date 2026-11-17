Заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался относительно сроков возможной легализации онлайн-казино в России.

«Вопрос легализации онлайн-казино сложный. Мы имеем новый состав Госдумы, который, по сути, только начал работать и наверняка очень осторожно относится к неоднозначным инициативам социально-общественной значимости. Начинать свою работу с легализации онлайн-казино — достаточно рискованный политический шаг, когда в стране сейчас совсем другие приоритетные задачи.

До Нового года осталось чуть больше месяца. Кроме негативных отзывов некоторых думских фракций и политических лидеров, позитивных подвижек по легализации не замечено. Объективных причин торопиться во время проведения СВО до Нового года я не вижу», — приводит слова Оганезова «РБ Спорт».

Ранее в Общественной палате предложили легализовать онлайн-казино для повышения эффективности механизма самозапрета.