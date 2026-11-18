Прогноз на матч «Авангард» — «Адмирал» от «Чемпионата».

Ставка: «Авангард» победит с форой (-1.5) за 1.84.

«Авангард» подходит к домашней встрече с соперником, против которого традиционно чувствует себя уверенно. Три последних матча с «Адмиралом» на омском льду завершились победами хозяев с разницей минимум в три шайбы. В январе нынешнего года омичи выиграли со счётом 5:2, а в октябре 2025 года разгромили дальневосточников — 6:1. При этом команда Ги Буше располагает мощной атакующей линией, способной создавать давление на протяжении всей встречи.

«Адмиралу» придётся много работать без шайбы, сдерживая быстрые атаки и стараясь не допускать ошибок в собственной зоне. Однако на дистанции трёх периодов преимущество хозяев в классе должно сказаться. Обычная победа «Авангарда» оценивается слишком скромно, поэтому рассмотрим более рискованный вариант.