Прогноз «Чемпионата» на матч «Салават Юлаев» — «Барыс».

Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом периоде за 1.95.

«Салават Юлаев» недавно выдал серию из трёх поражений на фоне эпидемии травм защитников. Пришлось затыкать дыры игроками, у которых не было работы к концу октября. Конечно, надёжности и сыгранности это не способствует. Однако кризис преодолели, победы пошли — три в пяти последних случаях. «Барыс», напротив, в ноябре выдал неудачный отрезок. Команда Михаила Кравца в последнее время чередует бледные серии с яркими вспышками. Сейчас у неё две победы кряду.

Потому прогнозировать результат себе дороже. Разумеется, на своём льду уфимцы фавориты, только запаса у них не ощущается, а «Барыс» часто опрокидывает крепкие коллективы. Проблемы хозяев в обороне и убийственная эффективность легионеров гостей намекают на обилие моментов. Напрашивается ставка на голы. Нам нравится тотал больше 1.5 шайбы в первом периоде за 1.95. Дальше сил может не хватить, но бойкий дебют клуба из Казахстана — почти обязательная программа.