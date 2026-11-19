Прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов», который состоится 20 ноября.

Ставка: «Ростов» победит за 1.90.

Ростовчане заметно преобразились после назначения Дмитрия Кириченко. За пять предыдущих туров чемпионата команда одержала три победы и дважды сыграла вничью, причём пропустила всего два мяча. Особенно впечатляет выступление в Санкт-Петербурге, где южане отобрали очки у «Зенита» — 2:2. «Крылья Советов» тоже постепенно исправляют положение, однако стабильности самарцам по-прежнему не хватает. После крупного поражения от петербуржцев (0:3) команда сумела обыграть «Оренбург» (2:0), воспользовавшись в том числе удалениями у соперника.

Теперь предстоит гораздо более сложная проверка. «Ростов» научился терпеливо обороняться и эффективно использовать собственные моменты, а преимущество домашнего поля должно помочь. Ожидаем продолжения успешной серии южан.