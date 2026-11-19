Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Металлург» — «Трактор».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 4.5 за 2.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 ноября 2026, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нас ждёт первое уральское дерби в нынешнем регулярном чемпионате!

В прошлом сезоне «Металлург» выиграл пять встреч из шести с «Трактором», но сейчас обе команды подходят к противостоянию с определёнными вопросами. Магнитогорцы продолжают лидировать на Востоке, хотя в последнее время результаты стали нестабильными. После разгрома «Нефтехимика» (8:1) команда Константина Шафранова уступила «Авангарду» (3:4 ОТ), а затем неожиданно проиграла «Барысу» (4:5). Причём в Астане «Металлург» вновь забросил четыре шайбы, но этого оказалось недостаточно. Атака работает, однако пропускают магнитогорцы слишком много. Пропала строгость и чёткость в оборонительных рядах. У «Трактора» ситуация интересная.

Команда Скотта Гордона недавно обыграла «Ак Барс» (5:3) и «Шанхайских Драконов» (5:2), а затем устроила настоящий разгром СКА в Петербурге (5:1). Нэйтан Легаре сделал дубль, и челябинцы показали, что способны уверенно реализовывать свои моменты. Челябинцы хороший матч провели — скушали большинство соперника и сами пять забросили. Причём всё не просто складывалось, но постепенно: через работу, терпение и правильные действия нарастили такое великолепное преимущество. Снова отмечаю, что у «Трактора» продолжается серия из семи матчей с набранными очками, в которых они набрали 12 очков из 14.

Мне кажется, что в этой встрече стоит обратить внимание на результативность. «Металлург» обладает мощнейшей атакой, но регулярно позволяет соперникам создавать опасные моменты. А «Трактор» сейчас вполне способен воспользоваться такими ошибками. Конечно, дерби иногда получаются осторожными, но здесь я скорее жду открытый хоккей. Обе команды умеют забивать, а последние результаты только укрепляют меня в этом мнении. Поэтому рискну и возьму победу хозяев и минимум пять шайб на двоих», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».