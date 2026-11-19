Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.55.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 ноября 2026, четверг. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» под руководством Анвара Гатиятулина переживает тяжелейший период. Казанцы проиграли два матча подряд — «Автомобилисту» (1:5) и московскому «Динамо» (2:4) — и опустились на девятое место на Востоке с 28 очками после 29 игр, впервые в сезоне оказавшись вне зоны плей-офф. Кадровая ситуация остаётся критической: нападающий Артём Галимов, возобновивший тренировки на льду, пока занимается по индивидуальной программе и вернётся не раньше конца ноября — начала декабря. Илья Сафонов вернулся в Казань, но пока не набрал нужных кондиций. Вратарская линия нестабильна: Максим Арефьев, ожидаемый в стартовом составе, отражает лишь 91,4% бросков — не особо привлекательный результат для первого номера.

«Спартак» под руководством Алексея Жамнова идёт четвёртым на Западе с 33 очками после 28 матчей. Красно-белые проиграли три последние встречи из пяти, однако уступили «Автомобилисту» лишь по буллитам (1:2 Б), нанеся больше бросков и владея инициативой. Кадровые потери у гостей также есть — канадский форвард Макс Комтуа выбыл на две-три недели, но глубина состава позволяет Жамнову сохранять атакующий потенциал: средняя результативность «Спартака» составляет 2,61 шайбы за матч против 2,17 у «Ак Барса».

Казанцы не просто проигрывают — они выпали из кубковой восьмёрки и вынуждены перестраивать атаку без Галимова, который был ключевым элементом большинства и первого звена. «Спартак» же, несмотря на недавнюю нестабильность, сохраняет свои позиции в таблице и более глубокий состав.

История личных встреч не даёт «Ак Барсу» явного перевеса: в последних семи очных матчах «Спартак» одержал три победы, включая сухую (1:0) в ноябре 2025 года.

Учитывая кризисное состояние «Ак Барса», потерю Галимова, вылет из зоны плей-офф и более сбалансированную атаку «Спартака», логично предположить, что гости навяжут хозяевам свою игру и добьются победы в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».