19 ноября в Нижнекамске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Нефтехимиком» и СКА из Санкт-Петербурга. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 ноября 2026, четверг. 19:30 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Нефтехимика» в основное время предлагается с коэффициентом 2.26, в то время как победа СКА по итогам 60 минут игры оценивается в 2.72. Ничья и овертайм идут за 4.25.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от матча. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.77, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.13. Гол на первой минуте идёт за 11.5.