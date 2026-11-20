Прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив» от «Чемпионата».

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.68.

В Нижнем Новгороде встретятся два претендента на самые высокие места в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» подходит к игре после поражения от ЦСКА (2:4), однако перед этим одержал три победы подряд, пропустив за этот отрезок всего одну шайбу. «Торпедо» тоже умеет действовать дисциплинированно. В двух последних встречах нижегородцы обыграли «Ладу» (3:1) и минское «Динамо» (1:0). Отдельного внимания заслуживает история очных противостояний.

В четырёх предыдущих официальных матчах соперники ни разу не забрасывали больше четырёх шайб в основное время. Обе команды располагают достаточно качественными исполнителями, однако в такой встрече на первый план может выйти организация обороны. Рассчитываем на осторожный хоккей без результативной перестрелки.