Прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — ЦСКА от «Чемпионата».

Ставка: ЦСКА победит за 1.72.

Армейцы постепенно набирают обороты и продолжают борьбу за лидерство в Западной конференции. В предыдущих четырёх встречах ЦСКА одержал три победы, причём особенно впечатляющим оказался успех в матче с «Локомотивом» (4:2). Команда Игоря Никитина также уверенно справилась с «Торпедо» (5:1) и «Сибирью» (4:1), продемонстрировав высокий атакующий потенциал. У «Шанхайских Драконов» ситуация менее приятная. Команда потерпела пять поражений подряд, а в четырёх из этих встреч пропускала минимум три шайбы.

При этом в нынешнем календарном году соперники уже четырежды встречались друг с другом, и всякий раз сильнее оказывались москвичи. Правда, дважды для определения победителя потребовалось дополнительное время. Тем не менее текущая форма и преимущество армейцев в организации игры позволяют рассчитывать на очередной успех.