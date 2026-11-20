Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов».

Ставка: ТБ 4.5 ЖК за 1.71.

«В пятницу «Ростов» и «Крылья Советов» сыграют в первом матче РПЛ после паузы на игры сборных.

И у тех и у других есть кадровые потери. «Крылья Советов» потеряли Рахмановича. Это важный футболист с точки зрения завершения и развития атак, а также игры в подыгрыше. У «Ростова» не будет дисквалифицированных Прохина и Мелёхина. Это два основных футболиста, которые важны прежде всего для обороны команды. Кроме того, несколько игроков «Ростова» получили серьёзную нагрузку в сборной России.

Национальная команда играла во вторник, а встреча чемпионата вынесена на пятницу. С одной стороны, от Краснодара до Ростова всего несколько часов на машине. С другой — определённый дискомфорт может быть связан как с самим отъездом в сборную, так и с небольшим промежутком времени между матчами. В первую очередь это может коснуться Миронова, который провёл на поле достаточно большой игровой отрезок, а также Ланговича, отыгравшего один тайм. Мелёхина это не коснется, поскольку он дисквалифицирован.

Что касается самой игры, то я ожидаю достаточно большого количества фолов. Встречаются две команды, которые регулярно играют «верхи» по этому показателю. Причём «Крылья Советов» и вовсе входят в число самых фолящих команд нынешнего сезона. Кроме того, я жду большого количества жёлтых карточек. Мне кажется, что игра получится достаточно эмоциональной, а её прообраз мы увидели в недавнем матче «Крыльев Советов» против «Оренбурга». «Ростов», как и «Оренбург», — прессингующая команда. Думаю, самарцы будут пытаться выбегать на свободное пространство из-под прессинга высоко поднимающегося соперника. Это будет приводить к нарушениям правил и, скорее всего, к жёлтым карточкам.

«Крылья Советов» — «верховая» команда не только по фолам, но и по предупреждениям. Посмотрите на последние матчи самарцев. Во встрече с «Оренбургом» было показано девять жёлтых карточек, причём две из них стали вторыми для Татаева и Паласиоса, что привело к удалениям. Перед этим состоялась игра с «Зенитом», в которой также было показано девять жёлтых карточек, несмотря на крупную победу петербуржцев. Обыч