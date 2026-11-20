«Бавария» — «Кёльн»: ставки и коэффициенты на матч Бундеслиги

20 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Германии по футболу «Бавария» — «Кёльн». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.11. Победа «Кёльна» оценивается коэффициентом 21.0. Ничейный исход можно найти в линии за 14.0.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 4.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.