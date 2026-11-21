Прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат» от «Чемпионата».

Ставка: ЦСКА победит за 1.75.

Армейцы отправились на международную паузу после болезненного поражения от «Краснодара» (2:4). Однако один неудачный результат не должен перечёркивать сильные стороны московской команды. Особенно уверенно ЦСКА действует на собственном поле, где за восемь матчей нынешнего чемпионата одержал пять побед и трижды сыграл вничью.

«Ахмат» способен навязать борьбу даже более статусным соперникам, но стабильности грозненцам по-прежнему не хватает. За 14 туров команда одержала лишь три победы и пропустила 19 мячей. В предыдущем матче РПЛ удалось минимально обыграть «Родину» (1:0), однако теперь предстоит выезд к гораздо более опасному сопернику. ЦСКА располагает достаточно качественными исполнителями для позиционного нападения и должен постараться реабилитироваться перед болельщиками. При таком раскладе преимущество хозяев выглядит существенным.