Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» — «Балтика».

Ставка: ничья за 3.20.

«Честно говоря, не ожидаю большого количества забитых мячей в матче «Оренбурга» и «Балтики». Матч ранний в субботу, битва за шесть очков. Команды недалеко друг от друга в турнирной таблице. Разумеется, здесь важный матч с точки зрения подтверждения амбиций и с точки зрения нынешнего положения команд, их потенциала, их перспективы.

«Балтика» как будто в последние месяцы топчется на месте. Была серия неудачных матчей, никак не могли выиграть. Наконец-то эту серию прервали, обыграв у себя «Акрон», но тут же потерпели домашнее поражение от махачкалинского «Динамо». Да, не совсем по игре уступили, но тем не менее свои очки «Балтика» не добрала.

«Оренбург» перед паузой провёл очень плохой матч со всех точек зрения с «Крыльями» — и по результату, и по качеству, да ещё и потерял двух основных центральных защитников (Татаева и Паласиоса). Без них теперь придётся справляться с «Балтикой».

Но «Оренбург» играет дома, и он чем-то напоминает «Балтику» лучших образцов. Тоже будет много борьбы, много единоборств, мало футбола, очень много фолов, потому что и те, и другие много стараются сдерживать соперника за счёт мелкого и не очень мелкого фола.

Здесь вроде напрашивается ничья. Я бы, может, рассмотрел ничью лобовую за 3.20. Если голы и будут, то точно не больше 2. Поэтому «1-2 гола в матче» за 1.8 — тоже как вариант на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».