Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Рубин» — «Зенит».

Ставка: забьёт только «Зенит» за 2.50.

«Рубин» отрезок между паузами на матчи сборных провёл очень натужно. Сначала дома уступил столичному «Динамо», затем были вояж в Москву к «Спартаку» и четыре безответных пропущенных мяча, а далее дома проиграл «Крыльям Советов». После этой неудачи команду покинул Франк Артига, а исполняющим обязанности стал Олег Кузьмин. Дебют у него вышел неудачным — в Кубке России в Москве проиграли «Спартаку», но на сей раз минимально, а не разгромно. Но смена тренера пошла на пользу, обыграли «Факел», а затем в Москве забрали три очка у «Локомотива» благодаря единственному голу.

«Зенит» в этот период только набирал и расчищал себе дорогу к лидерству. Сначала в Краснодаре команда Сергея Семака обыграла хозяев, затем дома не без проблем дожала «Ахмат», забив решающий мяч в самой концовке. Дальше была спокойная победа над махачкалинским «Динамо», а в группе Кубка в Калининграде обыграл «Балтику» и досрочно взял первое место в своей группе. В Самаре петербуржцы не заметили «Крылья Советов», а серию из восьми побед прервала ничья с «Ростовом» в последнем туре перед паузой.

«Рубин» при Кузьмине стал строже в обороне и уже два матча не пропускает, а «Зенит» приедет в Казань после осечки с «Ростовом». В Татарстане матчи между этими командами часто получаются вязкими, в прошлом сезоне здесь была ничья. Но до зимней паузы осталось всего несколько матчей, и вторая подряд потеря очков для петербуржцев — критична», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».