Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Рубин» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 3.55.

«Рубин» в последнее время выглядит достаточно неплохо. Молодцы, собрались, постепенно наладили игру, и сейчас уже видно, что команда прибавляет.

Ну а что касается «Зенита», то это один из главных претендентов на чемпионство, о чём мы всегда говорили. Но как можно было потерять очки в домашнем матче с «Ростовом»? Команда вела со счётом 2:1, однако упустила преимущество и в итоге сыграла вничью. Конечно, такая осечка должна серьёзно разозлить футболистов «Зенита». Думаю, сейчас они будут предельно мотивированы, поскольку ещё одна потеря очков может серьёзно осложнить борьбу за чемпионство.

При этом я уже неоднократно говорил, что по уровню футболистов и общему классу «Зенит» превосходит многих соперников в чемпионате России. Да, «Рубин» сейчас прибавил, особенно в плане организации игры, и наверняка постарается навязать борьбу на своём поле. Однако у петербуржцев достаточно мастерства, чтобы добиться положительного результата. Поэтому я считаю, что матч получится непростым, но в конечном итоге более высокий класс футболистов «Зенита» должен сыграть решающую роль», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».