Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Ницца» — «ПСЖ».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.80.

«Летом «Ниццу» возглавил Оливье Панталони, который долго работал в «Аяччо», а последние два сезона провёл в качестве главного в «Лорьяне». За это время он ввёл команду в Лигу 1, а затем завершил сезон в первой десятке. «Ницца» стала новым вызовом, но старт команда провалила, два очка в первых четырёх турах, но уже перед прошлой паузой пришла и первая победа. Сейчас у «Ниццы» пять побед в шести матчах, а уступила команда с Лазурного побережья лишь «Лиону» в гостях, хотя и играла не хуже. Этот рывок позволил коллективу Панталони опередить «Монако» и «Ренн» и подняться в еврокубковую зону.

«ПСЖ» тоже начинал сезон с серьёзной пробуксовкой, в дебюте завоевал Суперкубок Европы, обыграв «Астон Виллу». А вот «Лансу» в Суперкубке Франции проиграли, а в трёх стартовых турах Лиги 1 парижане набрали всего два очка. Если кому-то показалось, что у команды Луиса Энрике в этом сезоне будут проблемы, то они сильно ошиблись. Дальше в чемпионате страны последовали семь побед подряд, и «ПСЖ» уже единоличный лидер чемпионата. Есть у французов ещё и Лига чемпионов, где они дважды подряд забирали трофей, там тоже всё хорошо, только парижане и «Реал» пока не потеряли ни одного очка, но французы забили с отрывом больше всех, да и пропускают не так много.

Эта встреча интригует, во-первых, она пройдёт на Лазурном побережье, что даст небольшое преимущество «Ницце». Во-вторых, была пауза на матчи сборных, а игроки «ПСЖ» почти всем составом разъехались по своим национальным командам. Есть ещё третий момент — на следующей недели парижане примут «Рому» в Лиге чемпионов, потому в ближайшем туре могут выйти не в оптимальном составе», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».