Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Спартак».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.10.

«Нефтехимик» впервые в сезоне проиграл три матча подряд. Сначала нижнекамцы уступили «Авангарду» (1:5), затем минскому «Динамо» по буллитам (1:2), а в четверг не справились со СКА (2:3). Причём в последней встрече команда Игоря Гришина создала достаточно моментов, но вновь подвела реализация. После игры тренерский штаб отдельно отметил, что хоккеистам не хватало решительности при завершающих бросках.

А вот «Спартак» едет в Нижнекамск после эмоциональной победы в Казани. Красно-белые уступали «Ак Барсу» 0:2, но сумели отыграться и победить по буллитам (3:2). Решающий бросок исполнил новичок Руслан Исхаков. Любопытно, что это первая волевая победа москвичей в нынешнем чемпионате! При этом назвать «Спартак» стабильным тоже нельзя. Совсем недавно команда получила 1:7 от СКА, затем уступила «Амуру» (3:4), победила «Адмирал» (6:3) и проиграла «Автомобилисту» по буллитам (1:2). Результаты совершенно разные, но атакующий потенциал у москвичей определённо есть.

Мне кажется, что здесь стоит обратить внимание на результативность. «Нефтехимик» на домашнем льду наверняка постарается прервать серию поражений, а «Спартак» после победы в Казани получил дополнительную уверенность. Обе команды допускают ошибки в обороне, но при этом способны создавать моменты. Не удивлюсь, если увидим достаточно открытый хоккей с голами в обе стороны. Поэтому рискну и возьму минимум 6 шайб на двоих», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».