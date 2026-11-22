Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Краснодар» от «Чемпионата».

Ставка: обе забьют за 1.65.

Противостояние московского «Динамо» и «Краснодара» обещает стать одним из самых принципиальных в первом круге чемпионата. В мае бело-голубые обыграли южан со счётом 2:1, серьёзно осложнив сопернику борьбу за золотые медали. Однако в нынешнем сезоне «быки» уже дважды взяли верх над москвичами в Кубке России. Теперь предстоит встреча в чемпионате, где цена потерянных очков особенно высока. «Динамо» под руководством Сандро Шварца обладает одним из наиболее результативных нападений РПЛ, однако в обороне периодически допускает ошибки.

«Краснодар» тоже способен создавать проблемы практически любому сопернику, что наглядно продемонстрировала победа над ЦСКА (4:2) перед международной паузой. Джон Кордоба и партнёры располагают достаточным мастерством, чтобы воспользоваться свободным пространством. При этом хозяева вряд ли ограничатся исключительно оборонительным футболом. Выбираем результативный сценарий.