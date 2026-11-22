Прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал» от «Чемпионата».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Барселоны» за 1.55.

Каталонцы продолжают демонстрировать невероятную результативность. За 12 туров чемпионата Испании команда Ханси Флика забила 48 мячей — в среднем четыре за игру. Особенно впечатляет игра на домашнем стадионе, где в пяти последних встречах Примеры футболисты «Барселоны» отличились 22 раза. Правда, «Вильярреал» нельзя назвать удобным соперником: в пяти предыдущих выездных очных матчах гости трижды одержали победу. Впрочем, последняя встреча команд на поле сине-гранатовых завершилась разгромом со счётом 4:1, а Ламин Ямаль оформил хет-трик.

«Барселона» располагает достаточно разнообразной атакой, чтобы создавать моменты даже против организованной обороны. При этом выбирать крупную победу хозяев необязательно. Предположим, что каталонцы сумеют забить минимум трижды.