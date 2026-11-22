Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» от «Чемпионата».

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.75.

Маурисио Почеттино получил крайне непростое испытание в дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед». Аргентинскому специалисту предстоит вывести команду на «Энфилд», где традиционно непросто даже сильнейшим клубам Англии. Манкунианцы переживают затяжной кризис и не побеждали на протяжении семи встреч АПЛ, однако смена тренера способна придать футболистам дополнительную мотивацию. При этом проблемы с организацией обороны невозможно устранить за несколько тренировок.

В предыдущем туре «МЮ» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), а «Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас» (3:1). Любопытно, что в трёх последних очных встречах соперники неизменно обменивались голами, а дважды забивали минимум четыре мяча. У хозяев достаточно атакующего мастерства, чтобы воспользоваться уязвимостью соперника. Однако и гости способны ответить. Рассчитываем на результативное дерби с подстраховкой при трёх голах.