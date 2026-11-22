Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.00.

«Динамо» против «Краснодара» — центральный матч тура российской Премьер-лиги в это воскресенье.

Понятно, что на большие команды зачастую негативно влияет пауза на игры сборных, однако не думаю, что в данном случае это сильно скажется. И в той, и в другой команде достаточно футболистов сборной России. Но национальная команда играла в начале недели, причем в Краснодаре, поэтому краснодарцы, по сути, находились дома. Динамовцы тоже достаточно давно вернулись в расположение клуба и имели время, чтобы влиться в тренировочный процесс. Могут возникнуть вопросы относительно футболистов, которые уезжали далеко. Например, в каком состоянии вернулись Карраскаль и Ленини. Хотя последнего в стартовом составе вполне может заменить Черников. Несмотря на то, что в прошлом туре против ЦСКА центр поля «Краснодара» выглядел достаточно легко и динамично, думаю, Черников вернется в состав в том числе с учётом лимита на легионеров и сформирует пару в центре поля с Дугласом Аугусто.

У «Динамо» совершенно точно не будет дисквалифицированного Артура и травмированного Маричаля. Однако это не ключевые потери. Скорее возникает вопрос, как Сандро Шварц распорядится имеющимися футболистами. Например, кого он выберет в пару центральных защитников? Здесь есть три варианта на две позиции: Фернандес, Рикардо и Осипенко. Также интересно, как будет перестроена атакующая группа в отсутствие Артура. Сместится ли Бителло на левый фланг? Если да, то кто займет его позицию? Возможно, Окишор. У Сандро Шварца есть несколько вариантов решения этих вопросов. Что касается самого матча, то я ожидаю верховой игры.

Мне кажется, что в своем нынешнем состоянии ни «Динамо», ни «Краснодар» не смогут надёжно сыграть в обороне. Думаю, мы увидим достаточно большое количество моментов у ворот обеих команд. Если взять отрезок между двумя паузами на игры сборных, то в пяти турах у «Краснодара» было четыре верха по тоталу 2,5, а ставка на обе забьют проходила во всех пяти встречах. Единственным исключением с точки зрения результативности стал матч против «Балтики», хотя и там вполне мог состояться третий гол.

Если совместить ставку на обе забьют с классическим верховым тоталом больше 2,5, можно получить весьма привлекательный коэффициент. Для матча с такой вывеской и с учетом нынешнего состояния обороны обеих команд этот вариант выглядит достаточно интересно. «Краснодар» хорош в атаке. В прошлом туре против ЦСКА команда провела, пожалуй, свою лучшую игру в нынешнем сезоне. Однако мы видим, что оборона краснодарцев уже не настолько надежна, как раньше, когда за команду выступал, например, Диего Коста, который сейчас отправился в аренду в Грецию.

Что касается «Динамо», то под напором краснодарской атаки москвичи, скорее всего, пропустят как минимум один мяч. Но при этом, думаю, динамовцы обязательно забьют и сами. Поэтому мне нравится сочетание двух ставок — обе забьют и тотал больше 2,5. Учитывая статистику последних матчей «Краснодара» и особенности игры обеих команд, считаю, что именно такой сценарий наиболее вероятен», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».