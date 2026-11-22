Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и ТМ 4.5 за 1.85.

«Московский «Спартак» отправится в гости к махачкалинскому «Динамо». Махачкала прервала свою серию неудачную без побед, наконец-то одержав победу на выезде в Калининграде. Там выиграли 1:0: Зинович забил единственный мяч. А сейчас матч против бегущего «Спартака», прессингующего «Спартака». Я сильно сомневаюсь, что Вадим Евсеев здесь пойдёт в открытый бой против такого «Спартака». Наверняка будут какие-то капканы выстроены Махачкалой, наверняка она где-то постарается завязать «Спартак» в свой футбол, удобный ей, в свой темп. Но, если «Спартак» претендует на что-то серьёзное в этом сезоне, то обязан выигрывать. И ЦСКА, и «Краснодар» в тяжелейших матчах увозили всё-таки победы из Каспийска, пополняли свой очковый багаж.

Я думаю, учитывая то, что «Спартак» самая малопропускающая команда в чемпионате, если москвичи сыграют правильно и аккуратно, реализуют свои шансы, то увезут победу.

Мой прогноз — победа «Спартака» и тотал меньше 4,5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».